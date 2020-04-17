عودة رائد فضاء روسي و2 أمريكيين من محطة الفضاء الدولية... فيديو

هبطت الكبسولة "سويوز إم إس-15" في كازاخستان، وعلى متنها 3 رواد فضاء عائدين من محطة الفضاء الدولية، وبثت وكالة روسكوسموس لحظة الهبوط على موقعها.

وكان على متن مركبة "سويوز" رائد الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا والأمريكيين أندرو مورغان وجيسيكا مير عادوا من محطة الفضاء الدولية.

وتم إجلائهم من كبسولة مركبة "سويوز" وخرج الرائد سكريبوتشكا أولا من الكبسولة ثم مير ومورغان.

وسيعود رواد الفضاء إلى بلدهم في أسرع وقت، بسبب تفشي فيروس "كورونا" لتفادي سيناريو الإصابة وسيتم نقل الرواد على مروحية إلى مطار بايكونور وسيخضعون إلى فحص طبي على متن المروحية.

وانظلقت المركبة من محطة الفضاء الدولية اليوم الجمعة (02:53 بحسب توقيت غرينتش)، ويواصل رائدا الفضاء العاملين في مؤسسة روسكوسموس الروسية، أناتولي إيفانيشين وإيفان واغنر عملهما على المحطة الدولية، بالإضافة إلى رائد الفضاء في وكالة ناسا كريس كاسيدي، الذي أصبح قائدها.

في وقت سابق، أكد رئيس قسم الكواكب النووية في معهد أبحاث الفضاء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، إيغور ميتروفانوف، أن بلاده ستطلق أول مركبة فضاء إلى سطح القمر في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بعد توقف دام 45 عاما.