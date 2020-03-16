روسيا تطلق أول مركبة فضاء إلى سطح القمر مطلع أكتوبر 2021

أكد رئيس قسم الكواكب النووية في معهد أبحاث الفضاء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، إيغور ميتروفانوف، أن بلاده ستطلق أول مركبة فضاء إلى سطح القمر في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بعد توقف دام 45 عاما.

موسكو –سبوتنيك. وقال عالم الفضاء الروسي، في اجتماع لمجلس الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، الاثنين "إطلاق أول مركبة فضاء روسية (لونا 25) إلى سطح القمر".

وأضاف أن "موعد إطلاق المركبة الرئيسي في أول أكتوبر، وموعد الدعم في 31 من نفس الشهر".

ووفقا لميتروفانوف، تم اختيار منطقتين للقمر للهبوط بالقرب من القطب الجنوبي للقمر.

يتبع...