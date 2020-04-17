فرنسا تعلن إصابة 40% من طاقم حاملة الطائرات "شارل ديغول" بكورونا

أعلنت فرنسا، اليوم الجمعة، أن 40% من الموجودين على متن حاملة الطائرات "شارل ديغول"، مصابون بفيروس كورونا.

أعلن مجلس الشيوخ الفرنسي، نقلا عن رئيسة الإدارة الطبية في الجيش، مارلين جيكاس جينيرو، أن نحو 940 من الموجودين على متن حاملة الطائرات، البالغ عدد أفراد طاقمها 2300 شخص مصابون بفيروس كورونا.

وقال المجلس بعد جلسة استماع سرية لجينيرو إن 500 من أفراد طاقم حاملة الطائرات نفسها ظهرت عليهم أعراض المرض.

ودافع الجيش عن أسلوب تعامله مع تفشي فيروس كورونا على متن أهم حاملة طائرات به، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وأبحرت شارل ديغول إلى شرق البحر المتوسط، في 21 يناير/ كانون الثاني، لدعم العمليات العسكرية الفرنسية ضد المتشددين الإسلاميين في العراق وسوريا، قبل أن تتحرك إلى المحيط الأطلسي ثم البلطيق.

وهناك شاركت في تدريبات مع أساطيل من شمال أوروبا في بحر البلطيق قبل العودة إلى تولون قبل أسبوعين من الموعد المقرر بعد أن ظهرت أعراض مرض كوفيد-19 على أفراد من الطاقم.