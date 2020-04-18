بشروط... باكستان تجيز صلاة الجماعة في المساجد خلال شهر رمضان

قررت باكستان رفع القيود المفروضة على صلاة الجماعة في المساجد للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، ولكن بعد فرضها شروطا للسلامة من أجل تجنب تفشي المرض في البلاد.

وقال بيان صدر بعد اجتماع عقد بين الرئيس الباكستاني، عارف علوي، وكبار رجال الدين إن "المساجد ستمنح الإذن بشرط اتخاذ إجراءات احترازية"، مضيفا أنه سيكون لزاما على المصلين ارتداء كمامات، بحسب وكالة رويترز.

كما يُشترط أن تكون هناك مسافة مترين بين كل مصل وآخر خلال أداء صلاة الجماعة، بدلا من المعتاد بالوقوف كتفا بكتف، وأن إدارات المساجد ستقوم بعمليات تطهير بانتظام، بحسب ما نصه البيان.

وحذر البيان من أن الموقف سيخضع للمراجعة إذا تمت مخالفة التعليمات.

وصدر قرار رفع القيود المفروضة على صلاة الجماعة في المساجد قبل أقل من أسبوع من بدء شهر رمضان الذي تتزايد فيه في العادة أعداد المصلين في المساجد.

وكان رجال دين بارزون في باكستان، طالبوا الثلاثاء الماضي برفع القيود المفروضة على صلاة الجماعة في المساجد، وهددوا بمخالفتها، وقالوا إن الصلاة واجبة على المسلمين، ويجب السماح بها ما دامت إجراءات السلامة مطبقة.

وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الثلاثاء الماضي، تمديد إجراءات العزل العام في البلاد لمدة أسبوعين للحد من انتشار مرض (كوفيد-19)، لكنه قال إن بعض القطاعات ستعود للعمل على مراحل.