تعرف إلى السيارة الرياضية الأكثر شراء في العالم

احتفلت شركة فورد بالذكرى السادسة والخمسين لانتاج سيارتها فورد موستانغ السيارة الرياضية الأكثر مبيعا في العالم في 2018 للعام الخامس على التوالي.

ووفقا لموقع IHS Markit المتخصص في تحليل البيانات الاقتصادية، بلغت مبيعات السيارة الرياضية 102090 سيارة على مستوى العالم في عام 2019، وزادت مبيعات أوروبا في عام 2019 بنسبة 3٪ لتصل إلى 9،900 سيارة.

ففي ألمانيا ارتفعت نسبة المبيعات إلى 33٪ وتضاعفت المبيعات في فرنسا وارتفعت في بولندا بنحو 50 في المئة.

وعبر الرئيس التنفيذي بشركة فورد جيم فارلي، عن سعادته بالنجاح الذي حققته موستانغ وقال:" إن الشركة فخورة بمتغيرات موستانج المستقرة والأداء المتنامية".

وأضاف فارلي: "من السويد إلى شنغهاي، يستمتع المزيد والمزيد من عشاق القيادة بشعور الحرية والطريق الأمريكي المفتوح في سيارات موستانج الجديدة.

وظهرت سيارات موستانغ في الكثير من الأفلام كان أولها في عام 1964 في فيلم كوميدي فرنسي اسمه "قوات سان تروبيه".

وظهرت بعد في ذلك في فيلمي "غولدفينغر" "والماس إلى الأبد" وهي من أفلام جيمس بوند، ولكن أشهر ظهور لها كان في فيلم "بوليت" للممثل الراحل ستيف ماكوين.