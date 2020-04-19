مسؤول إيراني: لا توجد أدوية لعلاج كورونا لكن "بلازما الدم" أسلوب متفق عليه

قال مسؤول إيراني في مجال الغذاء والأدوية، اليوم الأحد، أنه لا توجد أدوية أو لقاحات في العالم لعلاج كورونا، داعيا إلى زيادة التبرع بالدم.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن رئيس منظمة الغذاء والدواء الإيرانية، محمد رضا شانه ساز، القول إنه "لا توجد لحد الآن أدوية أو لقاحات في العالم تمت الموافقة عليها لعلاج وباء كورونا".

وتابع المسؤول "العلاج بالبلازما هو أسلوب تم الموافقة عليه في العالم، وقد تم اتباع التوصيات اللازمة لمنع انتقال العدوى، بالإضافة إلى الإشراف الذي نقوم به، نعتبر أنه من واجبنا مساعدة منظمة التبرع بالدم".

وأضاف "لم يثبت في أي بلد حتى الآن فعالية دواء فافيبيرافير Favipiravir في علاج مرض كورونا، وفي إيران بالتوازي مع التجارب السريرية، بدأت عملية الإنتاج، ويتم إنتاج هذا الدواء لعلاج الأنفلونزا، وقد تمت الاستفادة من الأبحاث السريرية".

وتابع "تنشر أخبار في الفضاء الافتراضي تؤدي إلى اعتقاد خاطئ، لكن اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة لم تؤكد هذه الادعاءات، والتجارب السريرية مستمرة بغض النظر عن الضجيج".