أردوغان وترامب يبحثان هاتفيا القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية، أن الرئيسان التركي والأمريكي، قد اتفقا في اتصالهما على مواصلة التعاون الوثيق لمواجهة تهديد كورونا للسلامة العامة والاقتصاد.
#عاجل | #أردوغان وترامب يتفقان على مواصلة التعاون الوثيق لمواجهة تهديد كورونا للسلامة العامة والاقتصاد— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 19, 2020
وبحسب بيان الرئاسة التركية، عن الاتصال الهاتفي بين الزعيمين، فقد بحثا "القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية"، كما اتفقا على " مواصلة التعاون الوثيق وفق ما تقتضيه روح التحالف في الناتو (حلف شمال الأطلسي) في مواجهة التهديدات التي يشكلها وباء كورونا على الصحة العامة والاقتصاد".
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