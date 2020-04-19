أردوغان وترامب يبحثان هاتفيا القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية

أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية التركية، اليوم الأحد، أن الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترامب، بحثا هاتفيا القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية، أن الرئيسان التركي والأمريكي، قد اتفقا في اتصالهما على مواصلة التعاون الوثيق لمواجهة تهديد كورونا للسلامة العامة والاقتصاد.

#عاجل | #أردوغان وترامب يتفقان على مواصلة التعاون الوثيق لمواجهة تهديد كورونا للسلامة العامة والاقتصاد — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 19, 2020

وبحسب بيان الرئاسة التركية، عن الاتصال الهاتفي بين الزعيمين، فقد بحثا "القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية"، كما اتفقا على " مواصلة التعاون الوثيق وفق ما تقتضيه روح التحالف في الناتو (حلف شمال الأطلسي) في مواجهة التهديدات التي يشكلها وباء كورونا على الصحة العامة والاقتصاد".