نيويورك تقاضي منظمة الصحة العالمية

وجاء في البيان المنشور عبر نظام السجلات القضائية الإلكترونية: "هذه دعوى قضائية جماعية ضد منظمة الصحة العالمية عن الأضرار الجسيمة التي لحقت وتسببت بها للمدعين".

وتابع البيان: "كان ذلك نتيجة إهمال جسيم من قبل منظمة الصحة العالمية ، التي لم تعلن عن الفيروس التاجي في الوقت المناسب، ولم تعلن حالة طوارئ صحية عامة على صعيد دولي".

وأضاف البيان: "لم تستجب منظمة الصحة العالمية وتبادر بالكشف عن فيروس كورونا، وشاركت في إخفاء هذه الجائحة في الصين ككل، وكذلك في هوبي ووهان، مما تسبب وساهم في الانتشار اللاحق ل‍فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة ونيويورك".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبق ووجه اتهامات للصين بأن معلوماتها بشأن انتشار الفيروس "مضللة".

ويرى ترامب أنه كان بالإمكان التصدي للوباء في وقت مبكر، إذا صدقت منظمة الصحة في التعامل مع تقاريرها.

وقرر ترامب تعليق مساهمة حكومة الولايات المتحدة في ميزانية منظمة الصحة العالمية، عقب اتهامه إياها بالانحياز لصالح الصين.