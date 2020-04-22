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    عودة الحياة إلى طبيعتها في مدينة ووهان، مركز تفشي فيروس كورونا، الصين أبريل 2020

    مستجدات كورونا... أمريكا تواصل أيامها "القاسية" والصين "صفر" وفيات مجددا

    © REUTERS / Aly Song
    العالم
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    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (53)
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    واصلت الولايات المتحدة الأمريكية حصيلة الوفيات الدامية بفيروس كورونا المستجد، حيث بلغت 45 ألف حالة .

    وقالت بيانات جامعة جونز هوبكنز، المتخصصة في إحصائيات كورونا، ووفقا لأحدث بيانات الجامعة، بلغ عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 824 ألف و889 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 45 ألفا و42 حالة وفاة.

    ترامب خلال مؤتمره اليومي لخلية الأزمة الأمريكية الاثنين 20 أبريل نيسان 2020
    © REUTERS / ALEXANDER DRAGO
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    وبحسب الجامعة سجلت الولايات المتحدة 2700 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية .

    وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة جراء عدوى "كوفيد - 19".

    في الصين يوم آخر بلا وفيات

    سجلت الصين، اليوم الأربعاء، 30 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد بينها 23 لقادمين من الخارج ليصل عدد الإصابات إلى 82788 دون تسجيل وفيات جديدة، لتسجل بذلك عدة أيام بدون أي وفاة.

    وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان، إن عدد مرضى الفيروس الذين لم تظهر عليهم الأعراض ارتفع أيضا إلى 42 بعدما سجل 37 في اليوم السابق.

    وارتفع العدد الإجمالي لإصابات كورونا في بر الصين الرئيسي إلى 82788 فيما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4632.

    كندا تسجل رقم قياسي في الإصابات

    أعلنت وزارة الصحة الكندية، اليوم الأربعاء، تسجيلها لأكثر من ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليتجاوز العدد الإجمالي للمصابين في البلاد عتبة الـ38 ألف و و400 حالة .

    وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة، بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، 38 ألف و 442حالة، أغلبها مسجل في مقاطعتي كيبيك (20 ألف و126 حالة) وأونتاريو (11 ألف و و735حالة)، بينما بلغ عدد الوفيات 1834.

    موسكو تسجل 28 وفاة

    أعلن مقر العمليات المختص بمواجهة فيروس "كورونا" المستجد في روسيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 28 حالة وفاة جديدة بالفيروس بمدينة موسكو.

    مستشفى كاموناركا لمرضى فيروس كورونا في موسكو
    © Sputnik . Alexey Maishev
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    وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في بيان: "بموسكو توفي 28 مريض تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19)".

    وكشف البيان، أن "من بين حالات الوفاة أشخاص تتراوح أعمارهم من30 إلى93 سنة. كما يشار إلى أن من بين حالات الوفات مرضى كانوا يعانون من أمراض مزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسكر وضغط الدم.

    هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس/آذار الماضي، فيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض "وفيد - 19" جائحة.

    وأجبر الوباء العديد من الدول، على اتخاذ إجراءات استثنائية، مثل إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والدراسة وإغلاق المحال والمواقع السياحية والأماكن العامة، بجانب فرض الإغلاق أو حظر التجول.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (53)

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    الكلمات الدلالية:
    الصين, كندا, الولايات المتحدة, فيروس كورونا
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