صحيفة إيطالية تشكك بحسن نوايا الدول المانحة للمساعدات الإنسانية

قالت صحيفة إيطالية إن القوتين العظميين (الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا)، وجدتا وسائل جديدة من المنافسة لتعزيز نفوذهما أو توسيعه، في ظل تفشي فيروس كورونا حول العالم.

وأضافت صحيفة "لاستامبا" الإيطالية "المنافسة تكمن بالقدرة على توريد المزيد من المعدات والأدوات الطبية والموظفين، فضلاً عن تقديم مساعدات مالية كبيرة إلى البلدان التي تعاني تفشي الفيروس كورونا".

وتابعت الصحيفة الإيطالية: "يبدو أن هذه بداية لمرحلة جديدة من الحرب الباردة بين القوتين العظميين، والتي أصبحت العلاقات بينهما متوترة في السنوات الأخيرة، لكن هذه المنافسة مختلفة عن سابقاتها بسبب دعم ومساعدة دول بحاجة فعلية إلى الإسناد".

المساعدات الأمريكية إلى إيطاليا

وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي، بإرسال مساعدة طبية بقيمة 100 مليون دولار، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب في إحاطة إعلامية بالبيت الأبيض: "اتصلت برئيس وزراء إيطاليا. لدينا إمكانيات إضافية ومنتجات طبية إضافية لسنا بحاجة لها".

وتشمل المساعدات قيام العسكريين الأمريكيين في البلاد بتقديم خدمات العلاج، والمساعدة في إنشاء مستشفيات ميدانية وإمدادات في مجال النقل.

وأفاد الجيش الأمريكي، الشهر الماضي، بأن القوات الجوية الأمريكية أرسلت مستشفى ميدانيا من نوع "إي.أر.بي.إس.إس" إلى إيطاليا، لمكافحة تفشي الفيروس التاجي.

وقال الجنرال جيف هاريجيان، قائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا: "لمواجهة تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد – 19"، قام الجناح 86 لطائرات النقل العسكري المتمركز في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا، بنقل مستشفى ميداني من نوع "إي.أر.بي.إس.إس" إلى قاعدة أفيانو في إيطاليا لتسليمه في وقت لاحق، إلى وزارة الدفاع الإيطالية".

استراتيجية موسكو في تقديم المساعدة اللوجستية والتبادل التجاري

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المساعدات الروسية المقدمة لإيطاليا في محاربة تفشي "كورونا"، بأنها "ليست من جهة واحدة"، قائلا: "روسيا تشتري من إيطاليا أجهزة الضغط الخاصة والتنفس الاصطناعي".

وأضاف الرئيس الروسي: "هناك يوجد تعاون كبير مع الجانب الإيطالي، فلم نشتر المعقمات والمطهرات، ونحن نشتري أجهزة استشعار الضغط من إيطاليا، والتي بدونها من المستحيل إنتاج أجهزة تهوية ميكانيكية في روسيا، وهذا التعاون ينمو".

من جانبها أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن المساعدات الروسية لإيطاليا المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، تحمل طابعا إنسانيا بحتا ولا ترتبط بأي حال من الأحوال بالأمور السياسية.

وأوضح رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، خلال مقابلة مع "بي بي سي"، حول ما إذا تم تقديم المساعدة مقابل شروط معينة، بما في ذلك دعم ممكن من إيطاليا في قضية رفع العقوبات: "هذه إهانة ليست لي فقط، وإنما للرئيس بوتين. لقد أجريت مع الرئيس الروسي مكالمة هاتفية مطولة، ولم يظهر من خلال حديثه أي تلميح لاستخدام المساعدات كوسيلة ضغط، بل أظهر تضامنا صادقا مع الوضع في إيطاليا".

ووصلت منذ 22 مارس/ آذار الماضي، 15 طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية إلى إيطاليا، وعلى متنها مختصون عسكريون بعلم الأوبئة وخبراء من وزارة الدفاع، وقاموا بتسليم ثماني فرق طبية وتمريضية إلى منطقة جبال أبينين لمكافحة فيروس " كوفيد - 19 "، بالإضافة إلى معدات الفحص وتدابير التطهير.