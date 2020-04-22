ترامب ينتقد وسائل الإعلام ويؤكد تعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، أنه وقع أمرا تنفيذيا مؤقتا بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال المؤتمر اليومي لخلية الأزمة الأمريكية بشأن تفشي فيروس كورونا، "وقعت أمرا تنفيذيا مؤقتا بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة لحماية العمالة المتضررة من تفشي فيروس كورونا. هذا سيضمن أن يكون الأمريكيون العاطلون من كل الخلفيات هم أول من يحصل على فرص عمل حين ينفتح الاقتصاد. وقعت الأمر قبيل الإفادة الصحفية مباشرة".

كان ترامب قال مساء الثلاثاء، "إنه سيصدر أمرا تنفيذيا بشأن التعليق المؤقت للهجرة لمدة 60 يوما. هذا الأمر سيشمل أولئك الذين يرغبون في الحصول على تصريح إقامة دائمة في الولايات المتحدة الأمريكية (البطاقة الخضراء)".

وأضاف ترامب، "أن استراتيجية بلاده بشان مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد تسير في الاتجاه الصحيح. موكدا أن التقدم الحاصل في مكافحة فيروس كورونا سيساعدنا في إعادة فتح البلاد".

وانتقد الرئيس الأمريكي وسائل الإعلام. مشيرا إلى أنها لا تركز على قصة نجاح الولايات المتحدة في تصنيع أجهزة التنفس وأنه سوف يكون بمقدورها إرسال هذه الأجهزة إلى كل دول العالم".

وأشاد ترامب بجميع من يحارب هذا الوباء في الولايات المتحدة الأمريكية قائلا، "نشيد بمحاربي الخطوط الأمامية في الحرب على فيروس كورونا المستجد". مؤكدا أن، "مكافحة فيروس كورونا في نيويورك تسير على ما يرام".

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة جراء عدوى "كوفيد – 19".



وسجلت في الولايات المتحدة، حتى مساء اليوم الأربعاء، 847 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 46504 وفاة، ما يعادل نحو 5.5 بالمئة من حصيلة الحالا، وفقا لجماعة جونز هوبكنز.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 2 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 182 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.