الصليب الأحمر يكشف عن "العامل الحاسم" في مكافحة كورونا

بحثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية سبل تعزيز التعاون بينهما، لزيادة كفاءة الحرب العالمية على فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

قال بيتر مورير، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن التعاون بين اللجنة ومنظمة الصحة العالمية يمثل عاملا حاسما في مواجهة فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وكتب على "تويتر"، اليوم الخميس: "أجريت محادثة بناءة مع مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، لدعم التعاون بيننا خاصة في المناطق التي يوجد بها أنظمة ضحية هشة".

وتابع: "حماية الناس وتوفير وسائل مناسبة للاستجابة وفقا للظروف المحلية لكل منطقة، سيكون عاملا حاسما في تعاملنا مع الوباء".

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19"، لكن بعضها بدأ يخطط لتخفيف تلك الإجراءات، وهو ما تحذر منه المنظمة الدولية.

#COVID19: a productive conversation with @DrTedros this morning on the cooperation between @WHO and @ICRC in fragile contexts.



Protecting people and our adapting response to local conditions will be crucial in our response to the pandemic. — Peter Maurer (@PMaurerICRC) April 23, 2020

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 2.5 مليون مصاب، بينهم أكثر من 178 ألف حالة وفاة، وفقا لاحصائيات، أمس الأربعاء.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 83 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما تجاوز عدد المصابين فيها 825 ألف مصاب وأكثر من 25 ألف حالة وفاة.