تحديث من "زووم" لحل مشكلات الخصوصية والأمن

أطلقت "زووم" لمكالمات الفيديو الإصدار 5.0 من تطبيقها، وهو تحديث يهدف إلى إصلاح بعض المشاكل التي اشتكى منها مستخدمون خلال الأسابيع الأخيرة.

وأعلنت الشركة في موقعها الرسمي عن وجود أيقونة للأمن تجمع عددا من مزايا الخدمة الأمنية، ويمكن استخدامها لقفل الاجتماعات بسرعة، وإزالة المشاركين، وتقييد مشاركة الشاشة، والدردشة في الاجتماعات.

كما فعلت "زووم" كلمات المرور افتراضيا لمعظم المستخدمين، ويمكن لمشرفي تقنية المعلومات تحديد درجة تعقيد كلمات المرور لمستخدمي الخدمة من قطاع الأعمال بالإضافة إلى ذلك جعلت ميزة غرفة الانتظار مفعلة افتراضيا للحسابات الأساسية، والاحترافية الأحادية الترخيص والتعليمية.

وتسمح هذه الميزة للمضيف بعزل المشاركين في غرفة افتراضية قبل السماح لهم بالانضمام إلى الاجتماع.

يذكر أن أحد مساهمي الشركة كان قد رفع، في وقت سابق من الشهر الحالي، دعوى قضائية جماعية ضدها، متهمًا إياها بالمبالغة في معايير الخصوصية الخاصة بها، والامتناع عن الكشف عن أن الخدمة لا تدعم تقنية التشفير (طرف إلى طرف).