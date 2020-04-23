ما صحة فيديوهات أعمال الشغب الملتقطة في الولايات المتحدة بسبب انهيار أسعار النفط؟ .. فيديو

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أعمال شغب في إحدى المناطق في الولايات المتحدة الأميركيّة على خلفية هبوط أسعار النفط الصخري الأمريكي، مما أدى إلى تفشي حالة من القلق على الاقتصاد المحلي.

يظهر في الفيديو عشرات المواطنين يكسرون واجهات محال تجارية وينشرون حالة من الذعر عند أصحاب المحال قبل أن تبدأ الشرطة بملاحقتهم.

لكنّ هذا المقطع يعود لعام 2017 ولا علاقة له بهبوط سعر النفط أو بالحجر الصحي المطبق على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكدت خدمة "فرانس24" أن هذه المشاهد التقطها مصور وكالة "رويترز" في 20 كانون الأول/يناير 2017 وتظهر أعمال شغب في ولاية واشنطن على هامش تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة.

وقد شهدت واشنطن يومها أعمال شغب عنيفة نفّذها مئات المتظاهرين المناهضين لترامب وسط واشنطن، احتجاجاً على تنصيبه رئيساً، بحسب ما ذكرت الوكالة.