أستراليا تدعو أعضاء منظمة الصحة للتحقيق حول نشأة فيروس كورونا

دعا رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، يوم أمس الخميس، كل أعضاء منظمة الصحة العالمية إلى التعاون في دراسة مستقلة مقترحة حول كيفية انتشار فيروس كورونا.

وتواصل موريسون، يوم أمس، مع عدد من زعماء العالم من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف حشد التأييد لإجراء تحقيق في أصل نشأة فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي، بحسب ما ذكرت شبكة "cnbc" الإخبارية.

وفي تصعيد لدعوته، طالب موريسون كل أعضاء منظمة الصحة العالمية بالمشاركة في التحقيق.

وقال في لقاء مع صحفيين في كانبيرا "حين تتوجه إلى عضو في منتدى مثل منظمة الصحة العالمية، فمن المفترض أن تجد مسؤوليات والتزامات مرتبطة بذلك".

وتابع قائلا "نود أن يكون العالم أكثر أمانا فيما يتعلق بالفيروسات... وأرجو أن تشاركنا أي دولة أخرى، سواء كانت الصين أو غيرها، ذلك الهدف".

وكان رئيس الوزراء الأسترالي قد أعلن، يوم الأحد الماضي، أن معدل انتشار فيروس كورونا المستجد في أستراليا انخفض إلى النصف في الأيام الأخيرة.

وأضاف موريسون قائلا: "لا تزال هناك معدلات زيادة قوية، لا ريب في ذلك".