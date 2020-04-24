أول تعليق من ترامب على تصريحات "الحقن" بمطهرات: كانت ساخرة

أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أول تعليق حول تصريحاته السابقة بشأن حقن مصابي كورونا بمطهرات.

وقال ترامب في تصريحات تلفزيونية إن تصريحاته السابقة بشأن حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد بمطهرات، تم إخراجها من سياقها.

وتابع قائلا "تعليقاتي كانت مجرد تصريحات ساخرة، ولكن بعض وسائل الإعلام تحاول دوما إخراج تصريحاتي من سياقها".

وأردف ترامب بقوله "تعليقاتي بشأن الحقن كانت ساخرة، كنت أطرح سؤالا ساخرا على الصحفيين، لمجرد رؤية ردود أفعالهم، لست متخصصا طبيا ولا أقول إرشادات طبية".

وكان البيت الأبيض قد وجه اتهاما لوسائل الإعلام بتحريف تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول إمكانية محاربة فيروس كورونا المستجد عبر حقن الجسم بمواد معقمة، والتي أثارت ذهول الأوساط العلمية.

وصرحت الناطقة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني: "إن الرئيس ترامب أعلن عدة مرات أن على الأمريكيين التشاور مع أطبائهم بخصوص موضوع علاجات فيروس كورونا المستجد، وهي نقطة شدد عليها مرة أخرى خلال التصريح الصحفي بالأمس".

وأضافت: "اتركوا الأمر لوسائل الإعلام لكي تخرج بطريقة غير مسؤولة تصريحات الرئيس ترامب من سياقها وتنشر عناوين سلبية".

وكان ترامب قد تحدث مساء الخميس عن فرضية حقن الجسم بمواد معقمة لمحاربة كورونا وذلك خلال تصريحه الصحفي اليومي حول الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي الفيروس.

US President Donald Trump has said he was being sarcastic when he raised the possibility of using disinfectant inside people's bodies to fight the coronavirus | Read more: https://t.co/VN1SPeVHga pic.twitter.com/iBzdnZFpV4 — RTÉ News (@rtenews) April 24, 2020

​وقال الرئيس الأمريكي الخميس في البيت الأبيض "أرى أن المعقمات تقضي عليه "فيروس كورونا" في دقيقة. دقيقة واحدة. هل من طريقة للقيام بشيء مماثل مع حقنة؟"، على حد تعبير الصحيفة.

وتابع "فالفيروس كما تعرفون يدخل إلى الرئتين ويكون له أثر هائل. وقد يكون مفيدا التحقق من ذلك. يجب الاستعانة بأطباء لذلك لكنه أمر يثير الاهتمام".