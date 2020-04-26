البابا فرنسيس يدعو لمكافحة فيروس يهدد مليارات من البشر

طلب البابا فرنسيس، اليوم الأحد، ألا تنسى -بسبب وباء كوفيد 19- مكافحة الملاريا التي "تهدد مليارات البشر في العديد من البلدان".

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) قال البابا بعد الصلاة: " بينما نكافح جائحة الفيروس التاجي ، يجب علينا أن نواصل الالتزام بالوقاية والعلاج من الملاريا التي تهدد مليارات البشر في العديد من البلدان". مشيراً إلى أن أمس السبت كان يوم الملاريا العالمي.

وأكد البابا الأرجنتيني قربه "من جميع المرضى، ومن يهتم بهم ومن يعملون حتى يتمكن كل شخص من الحصول على خدمات صحية أساسية جيدة".

وأصيب حوالي 219 مليون شخص في جميع أنحاء العالم في عام 2017، وتوفي بسببه 435000 شخص وأكثر من 90٪ من الضحايا أفارقة، وفقًا لأرقام منظمة الصحة العالمية.

وأشارت منظمة الصحة العالمية يوم السبت إلى أن الملاريا، على عكس Covid-19 فهي تصيب الأطفال، وقد تسببت الملاريا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنحو 770.000 قتيل هذا العام، أو "ضعف ما كانت عليه عام 2018".