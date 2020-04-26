إيران: نصدر يوميا 32 مليون متر مكعب من الغاز إلى العراق

أعلنت إيران، اليوم الأحد، أنها تصدر يوميا 32 مليون متر مكعب من الغاز إلى العراق.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن مدير التوزيع في شركة الغاز الوطنية، مهدي جمشيدي دانا، القول إن صادرات إيران من الغاز إلى العراق تبلغ 32 مليون متر مكعب يوميا.

كما أشار المسؤول إلى أن صادرات الغاز من إيران إلى تركيا ما زالت متوقفة، لأنه لم يتم بعد تصليح ذلك الجزء من أنبوب خط تصدير الغاز الإيراني إلى تركيا داخل الأراضي التركية، ولذلك، لم تعلن تركيا عن موعد لبدء ضخ الغاز.

وتوقع جمشيدي استئناف تصدير الغاز من إيران إلى تركيا في أواسط يونيو/ حزيران القادم.

وكان قد تعرض أنبوب تصدير الغاز الإيراني إلى تركيا في 31 مارس/ آذار الماضي إلى حادث انفجار داخل الأراضي التركية.