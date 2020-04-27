الصحة البريطانية: أمامنا طريق طويل جدا في مكافحة فيروس كورونا

قال كبير المستشارين الصحيين للحكومة البريطانية، إنه أمام بريطانيا طريق طويل لتقطعه في محاولتها احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، ولا ينبغي أن يركز الناس فقط على المرور من أول ذروة لحالات COVID-19.

وحسب "رويترز" أضاف كريس ويتتي: "لقد قطعنا طريقًا طويلًا جدًا. أعتقد أن مجرد التفكير في الذروة الأولى ، التي نجحنا بالفعل في المرور بها، ولا يزال أمامنا بعض الطريق قبل أن تسقط على الفور، ولكن هناك فترة طويلة". "إن الطريق طويل لتجاوز ذلك".

وتابع "من الخطأ الكبير في نظري مجرد التفكير في المرحلة الأولى فقط. نحتاج إلى النظر إلى الوباء ككل".

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الاثنين إن 360 شخصا آخرين لقوا حتفهم بسبب كوفيد-19 في المستشفيات البريطانية، ليصل العدد الإجمالي إلى 21092.

وتمثل الزيادة بواقع 360 حالة أقل عدد يومي للوفيات منذ أربعة أسابيع. وربما يتغير هذا العدد تماما بعد استكمال الإبلاغ عن الحالات المسجلة في مطلع هذا الأسبوع.

وقال هانكوك إن عدد الوفيات يتضمن 82 حالة لعاملين في مجال الخدمات الصحية.