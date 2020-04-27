أمين علم الأمم المتحدة قلق من تطورات جنوب اليمن... ويدعو إلى تنفيذ اتفاق الرياض

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى تنفيذ اتفاق الرياض الموقع في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتركيز الجهود على مواجهة فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد 19).

القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك في تصريح على موقع المنظمة: "يتابع الأمين العام بقلق التطورات على الأرض في جنوب اليمن. ويحث جميع أصحاب المصلحة المعنيين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي إجراءات من شأنها أن تزيد من تصعيد الموقف".

وأضاف: "يدعو الأمين العام الجميع إلى الدخول في حوار شامل لحل خلافاتهم ومعالجة الشواغل المشروعة لجميع اليمنيين، بما في ذلك المجموعات الجنوبية. كما دعاهم إلى تنفيذ اتفاقية الرياض وكذلك تركيز الجهود على مكافحة انتشار"كوفيد - 19" والاستجابة للفيضانات التي أثرت على عشرات الآلاف من اليمنيين".

وجدد الأمين العام للأمم المتحدة، التأكيد على "ضرورة الحفاظ على سلامة المؤسسات اليمنية"، مشدداً على "أن الصراع في اليمن لا يمكن حله إلا من خلال تسوية سياسية تفاوضية".