ترامب يقول إنه يعلم بحال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لكنه لن يتحدث في الأمر

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الاثنين، إنه يعرف كيف حال الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون.

وأضاف ترامب خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الخاص بخلية الأزمة الأمريكية لمواجهة تداعيات تفشي كورونا، "لا أستطيع أن أقول لكم بالضبط. "نعم، لدي فكرة جيدة جدا، ولكن لا أستطيع التحدث عن ذلك الآن. أتمنى له التوفيق فقط".

وتابع الرئيس الأمريكي، "أتمنى أن يكون بخير أنا أعرف كيف يفعل نسبيا. سنرى - من المحتمل أن تسمعوا شيئا في المستقبل القريب".

ترامب على في وقت سابق 21 أبريل/نيسان على الصحية لكيم قائلا، "تجمعني علاقة ممتازة بزعيم كوريا الشمالية، ولولا هذه العلاقة لكنا في حالة حرب الآن".

وأكد ترامب - وقتها- أنه لا يثق في التقارير التي تحدثت عن حالته الصحية، قائلا، "أتمنى أن يكون بخير، التقارير التي تحدثت عن حالته غير مؤكدة حتى الآن. أنا لا أثق في تقرير سي إن إن".



كان مسؤولو كوريا الجنوبية، حسموا الجدل حول الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.

وقال وزير الوحدة الكوري الجنوبي، المسؤول عن التواصل مع كوريا الشمالية، كيم يون-تشول، صباح الاثنين، "إن الحكومة لديها قدرات استخباراتية تتيح لها أن تقول بثقة أنه لا يوجد شيء غير عادي يحدث"، وفقا لرويترز.

وبدأت شائعات وتكهنات بشأن صحة كيم بعد تخلفه عن حضور احتفال رسمي بارز في 15 أبريل/نيسان ولم يظهر بشكل علني منذ ذلك الوقت.

وقالت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية الأسبوع الماضي، إن من المحتمل أن كيم خضع لجراحة في شرايين القلب أو أنه في عزلة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ومرة أخرى لم تعرض وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية اليوم الاثنين أي صور جديدة للزعيم الكوري الشمالي ولم تذكر مكان وجوده.

ولكنها نشرت تقارير عن إرساله رسالة شكر للعمال الذين يبنون منتجعا سياحيا في منطقة وونسان، التي ذكرت بعض وسائل الإعلام الكورية الجنوبية أنه ربما موجود فيها.

وقال مون تشونج-إن كبير مستشاري السياسة الخارجية للرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، في تصريحات لوسائل إعلام في الولايات المتحدة إن "موقف حكومتنا حازم .كيم جونغ أون حي وبخير. وهو يقيم في منطقة وونسان منذ 13 أبريل. ولم يتم رصد تحركات مريبة حتى الآن".