ترامب يتحدث عن حالة زعيم كوريا الشمالية الصحية ويكشف رأيه في الأخبار المتداولة

علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، على التقارير التي تحدثت عن حالة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، الصحية.

وقال ترامب، خلال الإفادة اليومية لخلية الأزمة بشأن فيروس كورونا، "تجمعني علاقة ممتازة بزعيم كوريا الشمالية، ولولا هذه العلاقة لكنا في حالة حرب الآن".

وأكد ترامب أنه لا يثق في التقارير التي تحدثت عن حالته الصحية، قائلا، "أتمنى أن يكون بخير، التقارير التي تحدثت عن حالته غير مؤكدة حتى الآن. أنا لا أثق في تقرير سي إن إن".

Trump says he wishes Kim Jong Un well amid speculation about his health https://t.co/ebqlUe4Bju pic.twitter.com/yL5YgyCkIM — The Hill (@thehill) April 21, 2020

كانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلت عن مسؤول في الاستخبارات الأمريكية قوله، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يعاني من حالة صحية خطيرة بعد خضوعه لعملية جراحية.

وأعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، اليوم، أن بلاده تتابع عن كثب المعلومات حول صحة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون.

وقال موقع "دايلي إن كي" المتخصص في أخبار كوريا الشمالية، نقل عن مصدر محلي في كوريا الشمالية، إن الزعيم كيم جونغ أون خضع لعملية جراحية للأوعية الدموية للقلب يوم 12 أبريل/نيسان. ورجح الموقع تعرض كيم جونغ لمشكلة صحية لعدم مشاركته في طقوس زيارة مقبرة الزعيم الراحل، مؤسس الدولة، كيم إيل سونغ بمناسبة عيد ميلاده 15 أبريل/ نيسان الجاري لأول مرة بعد تنصيبه في الحكم.