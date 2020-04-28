"البوندسليغا" في انتظار إشارة ميركل

أعلن وزراء الرياضة في الولايات الألمانية الـ16 أن دوري "بوندسليغا" لكرة القدم قد يعاود نشاطه في الفترة من "منتصف مايو/آيار إلى نهايته.

وأكدت وكالة "فرانس 24"، مساء اليوم الثلاثاء، أن وزراء الرياضة ينتظرون الضوء الأخضر من المستشارة أنغيلا ميركل لاستئناف المباريات.

واجتمع وزراء الرياضة بالمستشارة الألمانية، أمس الاثنين، وأعلنوا في بيان استئناف الدوري "مبرر" بالنسبة إلى الرابطة لكي تعاود المنافسات "في ملاعب فارغة" في الفترة من "منتصف إلى نهاية مايو/آيار".

وأفادت الوكالة بأن البيان الألماني أوضح أنه "يتعين على الرابطة خلق وفرض ظروف صحية وطبية صارمة ومراقبتها من خلال الإجراءات اللازمة". في وقت ستلتقي ميركل مع رؤساء الولايات الألمانية، يوم الخميس، حيث تأمل الرابطة أن تحصل على الضوء الأخضر لمعاودة النشاط الكروي.

ويشار إلى أن الدوري الألماني توقف في منتصف مارس/آذار بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وكانت الرابطة الألمانية قد أعلنت الأسبوع الماضي بأنها مستعدة لمعاودة المباريات، لكن من دون جمهور في التاسع من مايو/آيار، مع إخضاع اللاعبين لإجراءات صحية صارمة ولفحوصات دورية.

وعاودت الأندية الألمانية في دوري الدرجة الأولى تدريباتها في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، لكن بمجموعات صغيرة مع اعتماد التباعد الاجتماعي حتى على أرضية الملعب.