أردوغان لترامب: تطورات الأحداث تستوجب تعاونا أقوى بين أنقرة وواشنطن

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في رسالة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب، إن التطورات الأخيرة في المنطقة، وخاصة ما يحدث في ليبيا وسوريا، تستوجب تعاونا بشكل أقوى بين أنقرة وواشنطن.

وأكد أردوغان، في رسالته المرفقة بالمساعدات التركية التي وصلت إلى الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، "التطورات الأخيرة في المنطقة وعلى رأسها ليبيا وسوريا أظهرت أهمية مواصلة التعاون بشكل أقوى بين تركيا والولايات المتحدة".

#عاجل | أردوغان لترامب: التطورات الأخيرة في منطقتنا أظهرت أهمية مواصلة التحالف التركي- الأمريكي والتعاون بأقوى صوره — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 29, 2020

​وأضاف أن "أنقرة ستواصل التضامن مع الولايات المتحدة الأمريكية كشريك قوي وموثوق".

#عاجل | أردوغان لترامب: كونوا على ثقة بأن تركيا ستواصل كافة أشكال التضامن باعتبارها شريك موثوق وقوي للولايات المتحدة — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 29, 2020

​وتابع "آمل أن يدرك الكونغرس والإعلام الأمريكي أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين عقب التضامن الذي أظهرناه خلال وباء (كوفيد-19)".