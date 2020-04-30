100 ألف دولار تبرع من ناشطة المناخ غريتا تونبرغ لليونيسيف

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، اليوم الخميس، أن الناشطة السويدية في مجال البيئة، غريتا تونبرغ، تبرعت بمبلغ 100 ألف دولار لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، في إطار مساعدة الأطفال على خلفية مكافحة فيروس كورونا المستجد.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان على موقع "اليونيسيف": "حصلت غريتا تونبرغ على جائزة "هيومان أكت أورد 2020" في يوم الأرض، 22 نيسان/ أبريل، والجائزة التي تبلغ قيمتها 100 ألف دولار ستتبرع بها لليونيسيف. وستضاعف "هيومان أكت أورد" تبرعات غريتا وسيكون المبلغ 200 ألف دولار أمريكي لدعم العمل الجاري لليونيسيف لمكافحة فيروس كورونا المستجد".

وووجهت منظمة اليونيسيف، على موقعها في الإنترنت، دعوة لجميع الراغبين بالانضمام إلى التبرعات، وأن الأموال التي سيتم جمعها ستذهب لدعم الأطفال في ظروف فيروس كورونا المستجد في أكثر من 190 دولة.

في وقت سابق من الأسبوع الماضي، طلبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) مبلغ 92.4 مليون دولار لمساعدة الأطفال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسط مكافحة فيروس كورونا المستجد.

Did you miss our special live conversation on #EarthDay with @GretaThunberg and professor Johan Rockström? They discussed topics such as solidarity and the importance of being active, democratic citizens.



You can watch the full conversation here: https://t.co/IesFmlk9It pic.twitter.com/AoojUYz6of — The Nobel Prize (@NobelPrize) April 26, 2020

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، تفشي فيروس كورونا المستجد "جائحة" ووصلت الإصابات إلى أكثر ثلاثة ملايين شخص حول العالم، توفي بينهم أكثر من 217 ألف شخص.