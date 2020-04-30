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    المركز الثقافي الإسلامي في إسبانيا خاليا من المصلين في رمضان بسبب فيروس كورونا

    كيف يحتفل المسلمون بشهر رمضان في زمن كورونا... صور

    © AP Photo / Bernat Armangue
    العالم
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    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (7)
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    يعد شهر رمضان المبارك وقتا فريدا لاجتماع المسلمين رغم اختلاف أماكنهم حول العالم، حيث تمتلئ دور العبادة وتكثر فيه الزيارات العائلية، ويتسابق فيه الأغنياء في إقامة الموائد الرمضانية والاحتفالات الخيرية.

    لكن شهر رمضان هذا العام، يأتي في ظروف استثنائية تجعل غالبية دول العالم أشكالا متفاوتة تفرض فيها من الحظر، وتمنع فيها أي تجمعات عامة، لحماية الناس من فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

    وتقول وكالة "أسوشيتد برس" إن مصوريها رصدوا مجموعة من الصور، التي ترصد كيف أصبح شهر رمضان هذا العام، مختلفا عن كل الأعوام الماضية، مشيرة إلى توقف مظاهر العبادة والتجمعات التي كانت تعد من معالم هذا الشهر الكريم.

    وتقول الوكالة إن مصوريها التقطوا صورا من العديد من المناطق التي كان أبرزها إندونيسيا والهند وغزة ومدينة سياتل، بالولايات المتحدة الأمريكية، وجنوب أفريقيا، إضافة إلى مناطق أخرى.

    1- رجل يداعب طفله قبل الإفطار في واشنطن، بينما تجلس بجواره زوجته وهي تشاهد صلاة التراويح التي تقام بطريقة غير تقليدية يظهر فيها المسجد خاليا إلا من قليل من المصلين.

    رمضان في الولايات المتحدة الأمريكية
    © AP Photo / Elaine Thompson
    رمضان في الولايات المتحدة الأمريكية

    2- صلاة الجمعة بأحد المساجد في مرسيليا بجنوب فرنسا، حيث يصلي عدد قليل جدا من المسلمين داخل المسجد، ويقفون على مسافات متباعدة يفصل بين كل منهما نحو مترين.

    صلاة الجمعة في أحد المساجد جنوبي فرنسا في رمضان 2020
    © AP Photo / Daniel Cole
    صلاة الجمعة في أحد المساجد جنوبي فرنسا في رمضان 2020

    3- مسجد بادشاهي الجامع، وهو مسجد تاريخي يقع في لاهور في باكستان، حيث تجري أمامه عملية تطهير ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

    مسجد بادشاهي الجامع حيث يجري تطهيره خلال شهر رمضان
    © AP Photo / K.M. Chaudary
    مسجد بادشاهي الجامع حيث يجري تطهيره خلال شهر رمضان

    4- سيدة مصرية تمر وسط شارع مليئ بفوانيس رمضان التي تعد من معالم احتفالات المصريين بشهر رمضان، لكنه الصورة تظهر عدم وجود مارة في منطقة السيدة زينب بالعاصمة المصرية القاهرة.

    السيدة زينب بالعاصمة المصرية القاهرة في رمضان
    © AP Photo / Nariman El-Mofty
    السيدة زينب بالعاصمة المصرية القاهرة في رمضان

    5- لحظة إفطار المسلمين في ميدان عام بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، خلال شهر رمضان، حيث يظهر انتشارهم في مسافات كبيرة تفصل بينهم لتجنب مخاطر انتشار كورونا.

    إفطار ماليزيين في إحدى الميادين العامة بالعاصمة الماليزية كوالالمبور
    © AP Photo / Vincent Thian
    إفطار ماليزيين في إحدى الميادين العامة بالعاصمة الماليزية كوالالمبور

    6- صورة بجزئين ترصد مقارنة بين أعداد المسلمين الذين كانوا يتجمعون لتناول إفطار أول أيام رمضان بمقاطة السلطان أحمد في إسطنبول عام 2019، بينما يرصد الجزء الآخر من الصورة، كيف أصبح نفس المكان خاليا إلا من قليل من الناس هذا العام بسبب كورونا.

    مقارنة بين إفطار المسلمين في عام 2019 وعام 2020 في مقاطعة السلطان أحمد في إسطنبول في تركيا
    © AP Photo / Lefteris Pitarakis/Emrah Gurel
    مقارنة بين إفطار المسلمين في عام 2019 وعام 2020 في مقاطعة السلطان أحمد في إسطنبول في تركيا

    7- المركز الثقافي الإسلامي في إسبانيا خاليا من المصلين في شهر رمضان هذا العام، بسبب فيروس كورونا، حيث تفرض غالبية الدول إجراءات حظر تشمل إغلاق دور العبادة لتجنب انتشار الوباء.

    المركز الثقافي الإسلامي في إسبانيا خاليا من المصلين في رمضان بسبب فيروس كورونا
    © AP Photo / Bernat Armangue
    المركز الثقافي الإسلامي في إسبانيا خاليا من المصلين في رمضان بسبب فيروس كورونا

    واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وإغلاق المنشآت الصناعية وعزل مناطق ‏بكاملها، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

    وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 3 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 228 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبح عدد المصابين فيها نحو 83 ألف إصابة.

    أطول وأقصر ساعات الصيام في العالم
    © Sputnik / Mohamed Hassan
    أطول وأقصر ساعات الصيام في العالم
    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (7)

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    الكلمات الدلالية:
    مصر, رمضان 2020, فيروس كورونا
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