الصحة العالمية: نعمل على تسهيل حصول إيران على الخدمات الصحية

وقال هملمان، خلال زيارته مركز إنتاج الكمامات في طهران، أمس الخميس، أن منظمة الصحة العالمية تسعى للتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة الايرانية لبحث القضايا المتعلقة بالحظر الامريكي وتأثيره على مكافحة كورونا في إيران.

ولفت هملمان إلى أن المعلن رسميا هو أن الحظر لم يطبق على القضايا الصحية، لكننا نمتلك المعلومات التي تؤكد أن الحظر أوجد عراقيل كثيرة في طريق تأمين اللوازم الصحية لإيران، ومن هنا فان منظمة الصحة العالمية تنسق مع طهران لتأمين بعض التجهيزات التي تحتاجها في اطار مكافحة كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس الخميس ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 6028 حالة، بعد تسجيل 71 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبلغ عدد المتعافين ارتفع إلى 75 ألفا و 103 حالات، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).