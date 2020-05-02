الأميرة البريطانية شارلوت تحتفل بعيد ميلادها الخامس

تحتفل الأميرة البريطانية شارلوت، ابنة الأمير وليام وزوجته كيت، بعيد ميلادها الخامس اليوم السبت، في مناسبة شهدت نشر أربع صور جديدة للأميرة الصغيرة.

وووفقا لوكالة "رويترز" التقطت الصور والدتها الشهر الماضي في منزل ساندرينغهام الواقعة شرقي بريطانيا حيث كانت الأسرة تساعد في تغليف وتوصيل طرود الطعام لأشخاص متقاعدين معزولين في تلك المنطقة المحلية.

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 1, 2020

وفي الشهر الماضي، أكملت الملكة إليزابيث جدة والد شارلوت عامها الرابع والتسعين. ومع ذلك، لم تكن هناك جلبة تذكر خلال الاحتفال بهذه المناسبة إذ تواجه بريطانيا إجراءات عزل على مستوى البلاد لاحتواء تفشي فيروس كورونا وهي أسوأ أزمة على المستوى الوطني منذ الحرب العالمية الثانية.

وأعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أمس الجمعة تسجيل 739 حالة وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فى قفزة جديدة لأعداد ضحايا الفيروس فى المملكة المتحدة.