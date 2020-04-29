جونسون يتحدث هاتفيا مع الملكة إليزابيث بدلا من الاجتماع الأسبوعي

قال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية إن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيجري مناقشاته الأسبوعية التقليدية مع الملكة إليزابيث، مساء الأربعاء عبر الهاتف، حسب "رويترز".

وعادة ما يعقد جونسون اجتماعا أسبوعيا مع الملكة، لكن هذا التقليد توقف عندما دخل رئيس الوزراء المستشفى هذا الشهر بعد أن أثبتت الفحوصات إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت السلطات في المملكة المتحدة، أمس الثلاثاء، تجاوز عدد الوفيات بوباء كوفيد-19 في البلاد 21 ألفا و600 حالة، بعد تسجيل 567 وفاة جديدة خلال 24 ساعة، بينما تجاوز إجمالي المصابين 161 ألف حالة.

وذكر بيان لوزارة الصحة البريطانية أنه تم تسجيل "586 حالة وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 21678، بينما بلغ إجمالي المصابين 161145 حالة بعد تسجيل 3996 إصابة جديد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية".

أوضحت وزارة الصحة أيضًا أنه حتى التاسعة من صباح أمس الثلاثاء، تم إجراء أكثر من 760 ألف اختبار منهم 43 ألف و500 بالأمس.

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أكد الاثنين، أن وباء "كوفيد-19" يمثل التحدي الأكبر الذي يواجه المملكة المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرًا إلى أن البلاد لو خففت من إجراءات التباعد الاجتماعي المفروضة سيكون هناك الكثير من الموتى علاوة على كارثة اقتصادية.