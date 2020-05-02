ظريف: أكبر دولة صانعة للحروب في العالم خائفة من إيران

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم السيت، إن "أمريكا - رغم أنها أكبر دولة صانعة للحروب في العالم - تقوم حاليا بنشر السلاح في أنحاء العالم تخوفا من إيران".

ونشر ظريف، في تغريدته، حجم الصادرات التسليحية الأمريكية إلى الدول الأخرى، وذلك ردا على السعي الأمريكي لتمديد الحظر التسليحي الدولي على إيران.

وقال وزير الخارجية الإيراني: "إن أمريكا ومنذ فترة طويلة تحتل المرتبة الأولى من بين دول العالم في الإنفاق العسكري وفي مقدمة مصدري الأسلحة وفي مقدمة البادئين والمحرضين على الحروب وفي مقدمة المستفيدين من الصراعات العالمية، ولكن مع ذلك، يبدو أن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي قلق بشدة بشأن إيران التي كانت حتى عام 1979 (قبل الثورة) من أكبر زبائن الأسلحة الأمريكية، ولذلك يرسل السلاح إلى العالم".

The U.S. has long been the world's top - Military spender - Arms seller - War initiator & instigator - Conflict profiteer. Yet @SecPompeo is apparently so worried about Iran—a huge U.S. arms customer till 1979—that he's pouring weapons all over the globe.#UnitedStatesOfArms pic.twitter.com/29dwpdIQmQ — Javad Zarif (@JZarif) May 2, 2020

​وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد دعا مجلس الأمن الدولي إلى تمديد حظر التسليح المفروض على إيران، فيما قال المبعوث الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إن الولايات المتحدة قد تعود إلى الاتفاق النووي مرة أخرى حال فشلت محاولاتها لتمديد حظر تصدير الأسلحة المفروض على طهران.