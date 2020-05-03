الجيش الروسي يقوم بعمليات تعقيم في وسط بلغراد لمكافحة فيروس كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن وحدات تابعة لجهاز الحماية من الأعراض البيولوجية والكيميائية التابعة للجيش الروسي قامت بعمليات تطهير وتعقيم للعديد من المنشآت والأماكن العامة في العاصمة الصربية بلغراد.

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا جاء فيه: "قام الخبراء الروس من مركز السلامة الكيميائية الروسي بتطهير منشآت عامة وطبية في مدينة بلغراد للمرة الثانية نظرا لأهميته".

وأضاف البيان أن "الأطباء الروس قاموا بتقييم وتحليل الوضع الوبائي، وقدموا توصيات بشأن تنفيذ تدابير مكافحة الوباء في المؤسسات الطبية في مدن بلغراد ، وأوزيسي ، وشباك ، وياغودين ، ودوليفاك ، ونيشكا بانيا".

وتابع البيان: "كما عملت الفرق العسكرية الروسية بتعقيم منشأة وأبنية وأرصفة وطرقات داخلية في المدينة".

وفي المجمل، نفذت القوات الروسية المرسلة إلى صربيا بعمليات تعقيم في أكثر من 135 منشأة في 27 مدينة صربية.

وتم إرسال 11 طائرة مع أخصائيين ومعدات عسكرية إلى الجمهورية الصربية للمساعدة في مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا.