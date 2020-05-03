وكالة: إصابة مندوب إيران لدى "أوبك" بـ"نزيف في المخ"

تعرض مندوب إيران لدى منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، حسين كاظم بور أردبيلي، إلى أزمة صحية، اليوم الأحد.

وقال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة النفط الإيرانية (شانا)، إن "مندوب إيران لدى منظمة أوبك حسين كاظم بور أردبيلي يرقد في غيبوبة بعد إصابته بنزيف حاد في المخ"، بحسب "رويترز".

وقالت الوكالة إن "كاظم بور أردبيلي تم نقله إلى المستشفى يوم الجمعة لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل".

ويعد كاظم بور أردبيلي، من الشخصيات المهمة في صناعة النفط الإيرانية وعمل نائبا لوزير الخارجية الإيرانية ونائبا لوزير النفط في الثمانينيات.

كما تولى منصب السفير الإيراني لدى اليابان أوائل التسعينيات، بينما كان يشغل في نفس الوقت منصب مندوب إيران لدى أوبك.