فرنسا تعفي القادمين من 3 مناطق من إجراءات الحجر الصحي

أعلنت فرنسا، اليوم، الأحد، أنها لن تفرض الحجر الصحي على أي شخص قادم من 3 مناطق بسبب المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تستعد فيه لبدء تخفيف إجراءات الحبس بعد شهرين من الإغلاق.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، قالت الرئاسة الفرنسية إن قواعد الحجر الصحي لن تنطبق على أي شخص يصل من الاتحاد الأوروبي أو منطقة شنغن أو بريطانيا، بغض النظر عن جنسيته.

يأتي هذا الإعلان بعدما قالت الحكومة، أمس، السبت، إنها ستمدد حالة الطوارئ لاحتواء الأزمة حتى 24 يوليو/ تموز على الأقل، وسيتعين على أي شخص يدخل فرنسا أن يبقى في عزلة لمدة أسبوعين.

وأضافت الرئاسة في إفادتها الصحفية، أنه بالنسبة لمواطني فرنسا والاتحاد الأوروبي الذين يصلون إلى فرنسا من مناطق أخرى خارج الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن وبريطانيا "فسيتم الإعلان عن القواعد خاصة بهم في الأيام المقبلة".

تعتزم فرنسا البدء في رفع الإغلاق تدريجيًا من 11 مايو/ أيار مع تراجع الوفيات والإصابات بشكل ملحوظ، حيث سيعود الأطفال إلى المدارس على مراحل، سيتم إعادة فتح بعض الأعمال التجارية وسيتمكن الناس من السفر لمسافة لا تزيد على 100 كيلومتر (60 ميل) من منازلهم دون مبرر.

لكن وزير الصحة، أوليفييه فيران، حذر من أن هذا سيعتمد على المزيد من الانخفاضات في عدوى "كوفيد 19"، خاصة في المناطق المتضررة بشدة مثل منطقة باريس وشمال شرق فرنسا.