مادورو يؤكد أن أحد معتقلي محاولة الانقلاب يعمل حارسا شخصيا للرئيس ترامب

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الثلاثاء، أن أحد المعتقلين الأمريكيين، اللذين حاولوا دخول البلاد لتنفيذ انقلاب على السلطة، يعمل حارسا شخصيا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

موسكو - سبوتنيك. وقال مادورو في تغردية عبر حسابه بموقع "تويتر"، "أحد المعتقلين في الشهادة الأولى، أكد أن هناك مواطنين أمريكيين ضمن مجموعة الغزو، وهما من فريق الحرس الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

كانت الحكومة الفنزويلية قالت إنها، "أحبطت محاولة توغل عن طريق البحر، يوم الأحد الماضي، نفذها "مرتزقة إرهابيون" حاولوا دخول البلاد من كولومبيا المجاورة على متن زوارق سريعة".

"El Gobierno de EE. UU delegó en la DEA la preparación de esta acción y delegó en una empresa, Silvercorp su planificación operativa" denunció @NicolasMaduro en una alocución a través de la cual ofrece detalles sobre la incursión mercenaria pic.twitter.com/Bfvx5NgC43 — Larissa Costas (@Larissacostas) May 5, 2020

وقال وزير الداخلية نيستور ريفيرول في كلمة بثها التلفزيون، إن المجموعة نزلت في وقت مبكر من يوم الأحد قرب ميناء لا جويرا على الساحل على بعد نحو 32 كيلومترا من العاصمة كراكاس.

وأضاف "حاولوا تنفيذ عملية غزو عن طريق البحر، مجموعة مرتزقة إرهابيين من كولومبيا، لارتكاب أعمال إرهابية في البلاد وقتل قيادات الحكومة الثورية".

وقال زعيم الحزب الاشتراكي ديوسدادو كابيلو، إن ثمانية أشخاص قتلوا وتم احتجاز اثنين آخرين، وفقا لرويترز.

También presentó el Presidente @NicolasMaduro esta foto de los dos estadounidenses horas antes de ser capturados. Mostró las credenciales como miembros de seguridad de @realDonaldTrump y entrenadores de la empresa mercenaria Silvercop pic.twitter.com/BlGG6c9ctc — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) May 5, 2020

وأضاف كابيلو للصحفيين "أحبطنا محاولة توغل إلى داخل بلادنا، الفضل في ذلك يعود لجهود المخابرات".