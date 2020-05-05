بريطانيا تتصدر الدول الأوروبية بوفيات "كورونا"

كشفت بيانات نُشرت اليوم الثلاثاء أن ما يربو على 32 ألف شخص توفوا في بريطانيا بسبب الاشتباه في الإصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا ليسجل البلد أعلى حصيلة رسمية في أوروبا حتى الآن.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن 29648 وفاة حدثت في إنجلترا وويلز حتى 24 أبريل/نيسان وذُكر في شهادات الوفاة مرض كوفيد-19.

ومع إدراج الوفيات في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية بلغت الحصيلة الرسمية حتى الآن 32313 وفاة، بحسب ما نقلت "رويترز".

وتتجاوز هذه الحصيلة مثيلتها في إيطاليا التي كانت الأكثر تضررا في أوروبا على الرغم من أن حصيلتها لا تشمل حالات الوفاة المشتبه بها بالفيروس.

هذا وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم أمس الاثنين، إن ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، تم تخطيها.

We will only be able to move on to the second phase when our five tests have been met. pic.twitter.com/B151LriBsj — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) May 4, 2020

وأضاف: "لكن يجب علينا أن نتصرف بذات الطريقة التي اعتدنا عليها خلال مواجهته، حتى لا نضيع ما قمنا به من جهود في محاربة الفيروس المسبب لمرض (كوفيد - 19").