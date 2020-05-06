جاويش أوغلو: تركيا من أكثر البلدان الداعية إلى إصلاح النظام العالمي

صرح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، بأن بلاده من أكثر الدول الداعية إلى إصلاح بنية النظام العالمي، وأنه يتوجّب إعادة النظر في النظام العالمي بشكل كامل، وإصلاحه عقب القضاء على وباء كورونا.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن جاويش أوغلو قوله، خلال مشاركته في برنامج على قناة "تي في100" المحلية، "إن الانتقادات الموجهة لمنظمة الصحة العالمية وللنظام العالمي بشكل عام، محقة"، مشيرا إلى أن الوقت ليس مناسبا الآن لتوجيه الانتقادات إلى المؤسسات الدولية، داعياً للتركيز على مكافحة الوباء.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أنه فيما يتعلق بعلاقات تركيا مع الولايات المتحدة الأمريكية، فقد ساهمت المساعدات التي قدمتها أنقرة لواشنطن في خلق أجواء إيجابية لدى الكونغرس والمجتمع الأمريكي.

ودعا إلى عدم التشاؤم حول مستقبل العلاقات بين البلدين، وعدم الإفراط في التفاؤل والاعتقاد بانتهاء جميع الخلافات بينهما، مشيراً إلى الدعم الأمريكي لتنظيمي "ي ب ك/ بي كا كا" و"غولن" الإرهابيين، وكذلك موقف واشنطن من شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخية "إس 400" الروسية.

وأضاف أنه سيجري مكالمة هاتفية، الخميس المقبل، مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، لمناقشة بعض الملفات.

وفي سياق آخر، قال جاويش أوغلو إنهم يعملون في الوقت الراهن على تطبيع علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي.

وأكد أنه في حال كانت تركيا عضوا لدى الاتحاد الأوروبي، لكان الأخير تصدى بشكل أقوى لوباء كورونا ولغيرها من التحديات.