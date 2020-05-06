غموض حول اغتيال باحث صيني في أمريكا كاد أن يتوصل لنتائج "مهمة للغاية" عن كورونا

أعلنت الشرطة الأمريكية أن أستاذا بجامعة "بيتسبيرغ" في ولاية بنسيلفانيا في الولايات المتحدة، كان على وشك تحقيق "نتائج مهمة للغاية" في بحث حول مرض Covid-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، قد قتل بالرصاص على ما يبدو خلال عطلة نهاية الأسبوع.

حسب "سي إن إن" تم العثور على الأستاذ المساعد، الذي تم تحديده باسم بينغ ليو (37 عاما)، في منزله يوم السبت مصابًا بطلقات نارية في الرأس والرقبة والجذع والأطراف، وفقًا لإدارة الشرطة.

ويعتقد المحققون أن رجلاً ثانيًا مجهول الهوية، عثر عليه ميتًا في سيارته، أطلق النار على ليو وقتله في منزله، ثم عاد إلى سيارته وقتل نفسه.

وتعود الجثة الثانية لهاو غو (46 عاماً)،الذي قتل ليو، وعاد إلى سيارته وقتل نفسه فيها، ولم تستطع الشرطة تحديد العلاقة بينهما أو التكهن بها، مضيفة أنه لم يتم سرقة أو فقدان أي شيء من منزل الباحث الصيني.

Shot to death.

A medical researcher on the "verge of making very significant" coronavirus findings was found shot to death over the weekend in Pennsylvania, officials said.

Bing Liu, 37, was a researcher at University of Pittsburgh School of Medicine. https://t.co/HoItSy2ZsR pic.twitter.com/AgL2NgYNTX — Shomari Stone (@shomaristone) May 6, 2020

ووفقًا للمحقق براين كولهب، تعتقد الشرطة أن الرجلين يعرفان بعضهما البعض، لكنها تقول إنه "لا يوجد مؤشر على وجود استهداف بسبب كونه (ليو) صينيًا".

وأصدرت الجامعة بيانا قالت فيه إنها "تشعر بالحزن العميق لوفاة بينغ ليو، الباحث العزير وزميله. وتعرب الجامعة عن تعاطفها العميق مع أسرة ليو وأصدقائه وزملائه خلال هذه الفترة العصيبة".

وقال زملاؤه في قسم علوم الحاسب والنظم في الجامعة في بيان "كان بينغ على وشك التوصل إلى نتائج مهمة للغاية تجاه فهم الآليات الخلوية التي تكمن وراء عدوى السارس- CoV-2 والأساس الخلوي للمضاعفات التالية".

A research assistant professor at the University of #Pittsburgh, Bing Liu, who was working on #WuhanCoronaVirus research, killed in his apartment. Liu was on the verge of making very significant findings in the research. @41actionnews #華裔科學家#研究武肺有重大發現前遇害 pic.twitter.com/kEJTLIIAPy — Nikki😷 (@nikki_miumiu) May 5, 2020

ويصف أعضاء كلية الطب بالجامعة زميلهم السابق كباحث ومرشد متميز، وتعهدوا بإكمال بحث ليو "في محاولة لتكريم تفوقه العلمي".