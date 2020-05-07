بموافقة 72 عضوا… الكنيست الإسرائيلي يرشح نتنياهو رسميا لتشكيل حكومة جديدة

رشح الكنيست الإسرائيلي رسميا، اليوم الخميس، رئيس حكومة تسيير الأعمال، بنيامين نتنياهو، لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة.

وأفادت صحيفة "هاآرتس" العبرية، مساء اليوم الخميس، بأن 72 عضوا من أعضاء الكنيست الإسرائيلي الـ120 وافقوا على ترشيح نتنياهو لتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد.

גנץ בחתימת ידו: מבקש מהנשיא להטיל את התפקיד על נתניהוhttps://t.co/S5Ae8rKvA0@moran_ynet pic.twitter.com/xmJNHPDYzF — ynet עדכוני (@ynetalerts) May 7, 2020

وذكرت الصحيفة أن تلك الموافقات جاءت رغم مواجهة نتنياهو نفسه تهما بالفساد والمحسوبية وتلقى رشى، ومع ذلك، فإنه قد اقترب من الفوز بفترة خامسة في الحكم، التي بدأت في العام 2009، ومستمرة حتى الآن. وإضافة إلى فترة الحكم الأولى له من 1996- 1999.

החתימה של גנץ ברשימת הממליצים על נתניהו נחשפת: "זה הצעד הנכון והנדרש" > https://t.co/vo7SPlIyIu@yaronavraham pic.twitter.com/zzjfC9Da5H — החדשות - N12 (@N12News) May 7, 2020

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن موافقة 72 من أعضاء الكنيست، جاء بعد موافقة البرلمان الإسرائيلي نفسه، أمس الأربعاء، على تشريع يقر تفاصيل اتفاق تقاسم السلطة بين حزب "الليكود" الحاكم بزعامة نتنياهو، وحزب "أزرق أبيض" بقيادة الجنرال بيني غانتس.

وأوردت الصحيفة أنه من المتوقع أن يمنح الرئيس الإسرائيلي، رؤفين ريفلين، التفويض لنتنياهو اليوم او خلال يومين وبعدها يمنحه فرصة 14 يوما كاملة لتشكيل الحكومة النهائي.