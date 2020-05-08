الدنمارك تقرر تخفيف قيود الحظر تدريجيا

قررت الدنمارك رفع الحظر وبدء التخفيف التدريجي للقيود، التي فرضتها من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا، اعتبارا من 11 مايو/ أيار الجاري.

وتستعد مراكز التسوق الكبيرة لفتح أبوابها أمام الزوار اعتبارا من 11 مايو، وسيتبعها المطاعم، كما ستستأنف الدراسة تدريجيا.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيسة الحكومة في الدنمارك، ميتي فريدريكسن، القول إن "الفضل في السيطرة على العدوى يعود لبذل الجهود الموحدة والمثيرة للإعجاب، والتي أوصلتنا أن نكون من بين البلدان التي يمكنها أن تبدأ الآن بإعادة تأهيل المجتمع للحياة مرة أخرى".

إلا أن البلد سيظل يطبق بعض القيود مثل تحديد مواعيد مزاولة الأنشطة الاقتصادية والأعمال وعدد الأشخاص الذين سيسمح لهم بالتجمع معا في مكان واحد معا، مع استمرار الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي لتعزيز عوامل السلامة والأمان تحسبا من موجة جديدة للوباء.

وسجلت الدنمارك 514 حالة وفاة وأكثر من عشرة الآف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.