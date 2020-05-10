أردوغان: بينما استطاعت تركيا مكافحة كورونا وقفت البلدان المتقدمة عاجزة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، من خلال كلمة متلفزة أنه في الوقت الذي استطاعت تركيا فيه تلبية احتياجاتها وتوفير الدعم للخارج لمكافحة كورونا وقفت البلدان المتقدمة عاجزة.

كما أعلن الرئيس التركي خلال مراسم استكمال شق نفق خط مترو مطار إسطنبول، أن بلاده ستفتتح مستشفيي "مطار أتاتورك" و"سنجق تبه" بإسطنبول أمام السياحة العلاجية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول:" التركية الرسمية.

#عاجل | #أردوغان: بينما استطاعت #تركيا تلبية احتياجاتها وتوفير الدعم للخارج لمكافحة #كورونا وقفت البلدان المتقدمة عاجزة — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 10, 2020

​وأعرب أردوغان عن ثقته بأن تركيا ستتخلص من وباء كورونا قبل دول العالم في حال التزام الشعب بالتدابير.

وشدد على أنه "بينما استطاعت تركيا تلبية احتياجاتها وتوفير الدعم للخارج لمكافحة كورونا وقفت البلدان المتقدمة عاجزة".

​كما أكد أردوغان، أنه سيتم إنشاء المستشفيين الجديدين في "مطار أتاتورك" و"سنجق تبه" بإسطنبول خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما، بهدف مكافحة فيروس كورونا.