أردوغان: بينما استطاعت تركيا مكافحة كورونا وقفت البلدان المتقدمة عاجزة

كما أعلن الرئيس التركي خلال مراسم استكمال شق نفق خط مترو مطار إسطنبول، أن بلاده ستفتتح مستشفيي "مطار أتاتورك" و"سنجق تبه" بإسطنبول أمام السياحة العلاجية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول:" التركية الرسمية.
#عاجل | #أردوغان: بينما استطاعت #تركيا تلبية احتياجاتها وتوفير الدعم للخارج لمكافحة #كورونا وقفت البلدان المتقدمة عاجزة— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 10, 2020
وأعرب أردوغان عن ثقته بأن تركيا ستتخلص من وباء كورونا قبل دول العالم في حال التزام الشعب بالتدابير.
وشدد على أنه "بينما استطاعت تركيا تلبية احتياجاتها وتوفير الدعم للخارج لمكافحة كورونا وقفت البلدان المتقدمة عاجزة".
#عاجل | #أردوغان: سنفتح مستشفيي "مطار أتاتورك" و"سنجق تبه" أمام السياحة العلاجية— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 10, 2020
كما أكد أردوغان، أنه سيتم إنشاء المستشفيين الجديدين في "مطار أتاتورك" و"سنجق تبه" بإسطنبول خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما، بهدف مكافحة فيروس كورونا.
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