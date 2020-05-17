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    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المستوطنات، الضفة الغربية، 20 فبراير 2020

    نتنياهو: حان وقت فرض السيادة الإسرائيلية على كل أنحاء وطننا وهذه عملية تاريخية

    © REUTERS / POOL New
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    قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه "على الحكومة الإسرائيلية الجديدة ضم مستوطنات الضفة الغربية".

    القدس - سبوتنيك. واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد أن "الوقت قد حان لتطبيق السيادة والقانون الإسرائيلي على كل أنحاء أرض إسرائيل".

    وقال نتنياهو، خلال خطاب تنصيب الحكومة أمام الكنيست، "آن الأوان لفرض السيادة الإسرائيلية على كل أنحاء وطننا، هذه ستكون عملية تاريخية".

    ورأى نتنياهو أن "هذه الخطوة ستعزز السلام لأنه يمكن تأسيسه على الحقيقة بأن آلاف المستوطنين في الضفة الغربية سيبقون في أماكنهم كجزء من أي اتفاق للسلام، وعلى جيراننا الفلسطينيين وأعضاء الكنيست العرب أن يعترفوا بذلك".

    وعرض بنيامين نتنياهو زعيم حزب "الليكود" حكومته الخامسة على الكنيست ظهر اليوم الأحد لنيل الثقة، حيث تضم 36 وزيرا و16 نائب وزير وهي الحكومة الخامسة والثلاثين منذ تأسيس إسرائيل.

    وتتشكل الحكومة الإسرائيلية الجديدة من تحالف واسع مشترك بين حزب "الليكود" وحزب "أزرق أبيض" وحلفائهما، حيث اتفقا على أن يتناوب زعيميهما على التوالي نتنياهو وبني غانتس رئاستها وتقاسم حقائبها الوزارية، كما وتضم هذه التوليفة الحكومية إلى جانب حزبيهما أحزاب المتدينين المتزمتين مثل "شاس" و"يهدوت هتوراة" واليسار مثل حزب "العمل"، وبعض النواب المنشقين عن قوائمهم.

    وأفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية بأنه "من المتوقع أن تحظى الحكومة بأغلبية ساحقة وتنطلق في طريقها، وذلك وسط انتقادات واسعة من أوساط المعارضة في اليمين واليسار التي ترى فيها تحالفا لهدر الأموال والتستر على قضايا فساد خاصة تلك التي تلاحق رئيسها بنيامن نتنياهو وأيضا توليفة هدفها الأساسي تنفيذ ضم أجزاء من الضفة الغربية".

    وكان نتنياهو قد اضطر الخميس الماضي إلى إرجاء عرضها لنيل الثقة إلى اليوم، بعد أن تعثرت جهوده في استرضاء قادة حزبه لعدم توفر حقائب وزارية كافية لتوزيعها عليهم.

    في غضون ذلك، يتظاهر عشرات الإسرائيلية في ميدان رابين بمدينة تل أبيب احتجاجا على الحقائب الوزارية الكبيرة للحكومة، كما رفع المتظاهرون شعارات استهزأت من بعض المناصب الوزارية والوظائف التي أحدثها الائتلاف الحكومي الجديد.

    انظر أيضا:

    فلسطين تكشف "عرضا أبديا" من نتنياهو
    بعد تأجيل تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة… نتنياهو يستحدث وزارات إرضاء لحلفائه
    نتنياهو يقدم حكومة الوحدة الجديدة إلى الكنيست
    الكلمات الدلالية:
    الضفة الغربية, أخبار الضفة, نتنياهو, إسرائيل
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