خطابات مسجلة لقادة الدول في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة

اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، النظر في إمكانية عقد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول، دون مشاركة قادة الدول، مع بث الخطابات المسجلة مسبقًا.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وجاء في رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنه من المرجح للغاية أنه بسبب الوباء، لن يتمكن جميع رؤساء الدول والحكومات من الوصول إلى نيويورك في سبتمبر.

وتابع: "أكتب عن الأسبوع الرفيع المستوى للدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر عقده في سبتمبر 2020. على الرغم من بقاء عدة أشهر حتى سبتمبر، أود أن أشير إلى أن المجتمع الطبي يتوقع أن ينتشر الوباء بدرجات متفاوتة من الشدة اعتمادًا على قدرة الدول على الكشف عن تدابير الردع واختبارها".

وأضاف غوتيرش: "في ضوء ما سبق، من غير المرجح أن يتمكن رؤساء الدول والحكومات من جميع الدول الأعضاء من الوصول إلى نيويورك في سبتمبر".