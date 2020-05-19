الصحة الفرنسية: رفع الحجر لا يعني اختفاء الفيروس 

دعت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، جميع المواطنين لعدم التردد في إجراء فحص لدى أول ظهور لعوارض مرض فيروس كورونا عليهم.

باريس - سبوتنيك. وقال مدير عام الصحة، جيروم سالومون، في مؤتمر صحفي :"على كل مواطن إجراء فحص عند أول ظهور لعوارض فيروس كورونا عليه".

وتابع: "ابتداء من الأسبوع المقبل سيكون لدى جميع الأطباء المعدات اللازمة لإجراء فحص فيروس كورونا".

ودعا سالومون جميع المواطنين لمواصلة توخي الحذر، معتبرا أن "رفع الحجر الصحي لا يعني أن الوباء توقّف أو أن الفيروس اختفى".

وصحّح سالومون خطأ حدث في إحصاء الوفيات بفيروس كورونا يوم أمس الإثنين، قائلاً إن "الإجمالي وصل اليوم لـ 28022 حالة" بعدما كان تم الإعلان أمس عن وصوله إلى 28239.

وقالت وزارة الصحة في بيان رسمي إن عدد الوفيات في المستشفيات بلغ 17714 حالة، أما عدد الوفيات في دور رعاية المسنين فبلغ 10308 حالة ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في فرنسا، منذ بداية الوباء إلى 28022 .

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المصابين الذين يستلزم وضعهم في العناية المركّزة ما زال مستمرا في الانخفاض، وقد وصل الإجمالي اليوم الى 1894 (مقابل 1998 يوم أمس).

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن شفاء 62563 شخصا (أي 882 حالة شفاء جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة) وعودتهم إلى منازلهم بعد تعافيهم في المستشفى، بالإضافة لشفاء عشرات الآلاف في منازلهم دون الحاجة للاستشفاء وذلك منذ بداية الوباء.

وأكدت الوزارة أن عدد المصابين الجدد الذين يدخلون الى المستشفى ما زال مستمرا في الانخفاض، وقد وصل اليوم إلى 18468 مقابل 19015، يوم أمس الاثنين.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 4.9 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 321 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.