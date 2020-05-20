قالن: تركيا ترفض التهديدات والمخططات الإسرائيلية لضم الأراضي الفلسطينية

وشدد قالن، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" على "رفض تركيا للتهديدات والمخططات الإسرائيلية بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".

وقال: "نرفض المخططات الإسرائيلية الساعية لضم الضفة الغربية، ونطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف ضدها".

وأضاف أن "الاحتلال والضم كلهما جريمة، وتركيا ستدعم كافة الخطوات التي سيتم اتخاذها ضد سياسة احتلال وضم الأراضي الفلسطينية".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، اعتبر خلال خطاب تنصيب الحكومة أمام الكنيست، أن الوقت قد حان لتطبيق السيادة والقانون الإسرائيلي على كل أرجاء إسرائيل، لافتا إلى أنه دعم لسنوات موضوع فرض السيادة الإسرائيلية.

Turkey rejects and calls on the world to reject any annexation plan by Israel. Occupation is a crime. Annexation of more Palestinian lands is a crime. Turkey will support all steps and measures to stop the further theft of Palestinian lands. https://t.co/jlpH2CW5UP — Ibrahim Kalin (@ikalin1) May 19, 2020

وقبل ذلك ، قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بأنه إذا انهارت السلطة الوطنية الفلسطينية فإنه سيكون هنالك مزيد من الفوضى والتطرف في المنطقة. وأكد أنه إذا ما ضمّت إسرائيل بالفعل أجزاءً من الضفة الغربية في تموز/يوليو، فإن ذلك سيؤدي إلى صِدام كبير مع المملكة الأردنية الهاشمية.

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية الجديدة، في تموز/يوليو المقبل، مناقشة ضم مناطق فلسطينية محتلة بالضفة الغربية، من بينها مناطق المستوطنات وغور الأردن.