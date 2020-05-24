مدير معهد ووهان يرد على تصريحات أمريكا بشأن مصدر كورونا

رد مدير معهد ووهان للبحوث على المزاعم التي أطلقتها الإدارة الأمريكية بأن فيروس كورونا المستجد تم تطويره في أروقة المعهد وأنه تسرب منه.

واعتبر مدير معهد ووهان للبحوث وانغ ياني، في تصريحات له اليوم الأحد، نقلتها وسائل الإعلام الحكومية، أن هذه المزاعم "محض تلفيق"، مشيرا إلى أن المعهد لم يكن لديه علم مسبق بالفيروس ولم يجر أبحاث حوله.

وبحسب وكالة "سكاي نيوز"، أكد وانغ أن المعهد لم يكن يعرف أي شيء عن الفيروس "فكيف نكون سربناه من مختبرنا وهو لم يكن لدينا؟".

ومن جهتها أكدت الأخصائية في علم الأوبئة في جامعة كاليفورنيا، جونا مازيت، والتي عملت في وقت سابق مع معهد ووهان، أنها عملت مع المعهد على تطوير "برتوكول صارم للغاية" يضبط عمل المعهد، وأن احتمال تسريب الفيروس منه "مستبعد جدا".

وجاءت كلمات مدير معهد وواهان بعد تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عبرا فيها عن شكوكهم بأن فيروس كورونا المستجد أطلق بطريقة ما من معهد أبحاث في مدينة ووهان الصينية مركز إقليم هوبي.

ونفت هيئة التلفزيون والإذاعة الرسمية في الصين هذه المعلومات واعتبرتها "تصريحات غير عقلانية ومعيبة" لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بشأن مصدر الفيروس.