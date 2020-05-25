"الدفاع الصينية" ترسل كمامات وسترات واقية للعسكريين الروس

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الاثنين، أنها أرسلت للعسكريين الروس كمامات وسترات واقية.

بكين– سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "بموافقة من المجلس العسكري المركزي، أرسل جيش التحرير الوطني الصيني في 22 و24 أيار/مايو، للقوات المسلحة الروسية، المنغولية وتيمور الشرقية، مساعدة مادية على شكل كمامات، سترات واقية ووسائل أخرى للحماية من الأوبئة".

وعلقت الوزارة بأن الفيروس ليس له حدود وهو لا يميز بين القوميات، مشيرا إلى أن الجيش يعتزم تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الوباء

وكانت السلطات الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية، في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت ملايين حالات الإصابة ومئات الآلاف من الوفيات بسبب الفيروس في الكثير من دول العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، يوم 11 آذار/مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.