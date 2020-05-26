خبراء يكشفون مستقبل قطاع الغاز

انخفضت أسعار الغاز في الأسواق العالمية بعد شتاء دافئ وامتلاء الخزانات وتراجع الطلب بسبب جائحة كورونا، في ظل ذلك بدأ مصدرو الغاز يواجهون وضعا صعبا.

ففي حديث خاص لوكالة "سبوتنيك" كشف محللون آفاق تطور سوق الغاز خلال جائحة الفيروس التاجي وبعده، وما إذا كان هناك خطر يحدق بسوق الغاز وفقًا لسيناريو "النفط".

أوضح خبير الطاقة اللبناني أيمن عمر أن سيناريو سوق النفط لن يطبق على سوق الغاز، ومع ذلك، فإن الوباء قد أضر بقطاع الغاز بشكل كبير.

وقال: "سوق الغاز يختلف بشكل جوهري عن سوق النفط، بسبب الطلب على الكهرباء والحاجة المستمرة للغاز، بالإضافة إلى عدم وجود منظمة عالمية مثل "أوبك" تناقش فيه الخطط والسياسات لذلك يبقى هذا السوق عرضة للتأثر بالقرارات الفردية لمنتجي ومصدري الغاز. لكن أسعار الغاز المسال شهدت انخفاضاً بنحو النصف هذا العام، ليصل إلى نحو دولارين لكل مليون وحدة حرارية".

كما أشار الخبير القطري في مجال الاقتصاد والمالية عبد الله عبد العزيز الخاطر، إلى أن سياسة التسعير في أسواق الطاقة تختلف عنها في أسواق النفط، وقال: "في الوقت الذي تعرضت فيه أسعار النفط لانهيار كبير في الفترة الأخيرة، كانت أسعار الغاز مستقرة في الأسواق".

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي الروسي فلاديمير روزانكوفسكي وجود اختلاف كبير بين ظروف التخزين والنقل بين النفط والغاز، وقال: "يصعب مقارنة سوق النفط بسوق الغاز لأن الغاز الطبيعي المسال، على عكس النفط، لا يمكن بقائه في حالته السائلة لمدة طويلة خلال مرحلة نقله عبر الأنابيب، ويجب إعادته إلى الحالة الغازية في غضون أسابيع قليلة وإلا فإن جودته سوف تتأثر بشكل كبير".

وفي حديثه عن الدول المصدرة للغاز ، أشار أيمن عمر إلى أن قطر حافظت على مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. فوفقًا لبيانات عام 2019، فقد باعت قطر حوالي 77.6 مليون طن إلى 22 دولة، وتشغل 22٪ من حصة صادرات الغاز العالمية. تليها أستراليا التي وفقا لبيانات العام الماضي قامت بتصدير 74.3 مليون طن، وهو ما يمثل 21٪ من إجمالي صادرات الغاز في العالم.

وتابع عمر: "لتلافي الخسائر الناجمة عن انخفاض أسعار الغاز، تعتزم شركة نفط للبترول تخفيض إنفاقها الرأسمالي والتشغيلي نحو 30%. حيث بدأت قطر في البحث عن أسواق في شمال وغرب أوروبا لتصريف الغاز المسال بعيدًا عن آسيا، حيث تسبب فيروس كورونا في خفض المبيعات، وهي تكافح من أجل الحصول على أماكن لتخزين الشحنات غير المباعة. وتشتد المنافسة حالياً بين قطر وأستراليا في تصدّر المرتبة الأولى في تصدير الغاز عالمياً، حيث رفعت إجمالي قدرتها التصديرية من 2.6 مليار قدم مكعبة يومياً في عام 2011 إلى 11.4 مليار قدم مكعبة يومياً في عام 2019".

بدوره، اقترح خبير الطاقة الكويتي كامل الحرمي النظر في تطوير السوق ليس فقط من منظور قطر وأستراليا، ولكن أيضًا من منظور روسيا وإيران، مع عدم نسيان الغاز الصخري الواعد.

وأوضح الحرمي أن الغاز الصخري سيكون هو الرائد في السوق خلال الفترة المقبلة، إلا أن روسيا وإيران وقطر وأستراليا يتنافسون في السوق بشكل كبير، في حين أن إيران غائبة عن المشهد في الوقت الراهن.

وأشار إلى أن التركيز في الوقت الراهن على قطر وروسيا، وهو ما يحول دون تكرار سيناريو النفط في سوق الغاز، في حين أن المنافسة ستكون بين الغاز الصخري الأمريكي والغاز القطري والروسي، وأن روسيا ستكون المصدر الأول، في حين أن وجود الغاز الصخري أدى إلى ضعف الاستثمار في الدول العربية نظرا لانخفاض سعره.

في المقابل أشار خبير الطاقة الليبي منصف الشلوي إلى وجود تغيرات كبيرة تنتظر سوق الغاز على المدى القريب.

ونوه الخبير إلى أن هذا أصبح واضحًا في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، عندما تم اكتشاف حقل غاز كبير في المياه الإقليمية اللبنانية.

كما يبلغ احتياطي ليبيا المؤكد من الغاز الطبيعي أكثر من (55) تريليون قدم مكعب، مع قربها الشديد من السوق الأوربية، لا سيما الإيطالية بصفة خاصة.

ويتابع الشلوي: "قبرص التي تواجه عقبات جراء ما تعانيه من مشكلات مالية في الآونة الأخيرة، وقعت اتفاقات مع شركات خارجية لبدء الحفر في منطقتها الاقتصادية، يضاف لها إعلان مصر نجاحها في تعظيم القيمة المضافة من اكتشافات الغاز، والمسح الجيولوجي الأمريكي "346 تريليون" قدم مكعب غاز غير مكتشف".

ومضى بقوله : "استطاعت شركات البترول العالمية مثل BP البريطانية، وEni الإيطالية تحقيق عدة اكتشافات كبرى للغاز، إلا أن الوقت لا يزال مبكراً لتقييم منطقة شرق المتوسط بشكل كامل، وأن هناك العديد من عمليات البحث القائمة التى تديرها شركات البترول الكبرى صاحبة الامتياز، كما أنه لا يزال العديد من القطاعات البحرية المفتوحة التي لم يتم منحها بعد".

واستطرد بقوله أن مصر تعد أولى دول شرق المتوسط في إجراء عمليات للبحث عن الغاز في منطقة البحر المتوسط، عبر طرح عدة مزايدات عالمية منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي.

حيث تعود البداية الفعلية لنشاط مصر في فتح مياه البحر المتوسط أمام شركات البترول العالمية في منطقة المياه العميقة إلى عام 1998، عندما طرحت الهيئة المصرية العامة للبترول جولة التراخيص الأولى التي تضمنت ثمانية قطاعات بمساحة إجمالية 170188 كم مربع؛ من بينها ثلاثة قطاعات بحرية في منطقة البحر المتوسط، التي أسفرت عمليات البحث والاستكشاف فيها عن تحقيق اكتشافات واعدة للغاز .

من زاوية أخرى، ساهمت الاكتشافات المتتالية للغاز التي بدأت وتيرتها تتصاعد من عام 2000 ، فى دعم الاحتياطي المتبقي من الغاز، وجذب الاستثمارات الأجنبية لإنشاء بنية أساسية لتصدير الغاز الفائض، حيث قامت مصر بإنشاء محطتي لتصدير الغاز الطبيعي المسال فى مدينة دمياط، بالإضافة إلى خطي أنابيب لتصدير الغاز إلى دول الجوار، وهما خط الغاز العربي لتصدير الغاز إلى الأردن وسوريا ولبنان، وتقدر طاقته التصميمية بنحو 1 مليار قدم مكعب غاز، والخط البحري لتصدير الغاز إلى فلسطين بطاقة 677 مليون قدم مكعب، بحسب الشلوي.

الشلوي شدد على أن السوق الأوروبية "وجهة مثالية" لصادرات الغاز المحتملة من منطقة شرق المتوسط، وذلك لموقعه القريب من المنطقة من ناحية، ولحاجة أوروبا إلى تنويع مصادر إمداداتها من الغاز من ناحية أخرى بما يحقق أمنها الطاقوي. حيث تعد روسيا المصدر الرئيسي لإمدادات الغاز إلى أوروبا بحصة تصل إلى 33% من إجمالى الطلب، ومن المتوقع أن تزيد درجة اعتماد أوروبا على واردات الغاز مستقبلا بسبب تراجع إنتاج الحقول الواقعة فى بحر الشمال، وهنا تكمن أهمية شرق المتوسط كمصدر محتمل يساهم فى تلبية احتياجات أوروبا المستقبلية من الغاز.

وعزز قوله بأن بزوغ نجم منطقة شرق المتوسط كمنطقة غنية بالغاز، وتسارع الدول المطلة عليها نحو تنمية الاكتشافات الحديثة بشكل متكامل بينهم، وتحقيق اكتشافات جديدة كبيرة على مقياس عالمي يمكن تطويرها فى المستقبل، يسهم بشكل فعال فى تحويل شرق المتوسط إلى مصدر محتمل يمد أوروبا بالغاز على المدى الطويل.

وعاود الحديث بأن المنطقة تملك قدرات تصديرية تصل إلى 2.9 مليار قدم مكعب/ اليوم، وذلك وفق الاكتشافات الحالية، وخطط التطوير الجاري تنفيذها، وقد ترتفع الكميات مستقبلا إلى أكثر من 5 مليار قدم مكعب/اليوم، فى ضوء ما قد تسفر أنشطة البحث الجارية في أكثر من 30 قطاعاً قبالة سواحل قبرص، ولبنان، ومصر وفلسطين .

وشدد على أن هذا الفائض يتماشى مع النمو المتوقع في زيادة واردات أوروبا من الغاز مستقبلاً والمقدر بنحو 5 مليار قدم مكعب/اليو،وأن كل هذه العوامل تنعكس على الأسعار العالمية للغاز.

بدوره، يعتقد الخبير عبد الله عبد العزيز الخاطر أن سوق الغاز عمومًا لديه مستقبل مشرق إلى حد ما على المدى القصير والمتوسط من حيث معدلات نمو عالية وآفاق تطوير تنتظر السوق.

وقال:" الغاز هو الطاقة النظيفة والعقود الموقعة طويلة الأمد والطلب على الغاز ما زال ينمو بمعدلات جيدة، خاصة وأن انتشار فيروس كورونا وما تبعه من أحداث أبرز للعالم أهمية البيئة النظيفة. لذلك قد نرى إصرارًا أكبر من قبل الشعوب والحكومات على استخدام الوقود النظيف خاصة بعد أن شعر الجميع أن من الممكن تحقيق بيئة نظيفة".

وتوقع أن "تشهد الأسواق في الفترات المقبلة معدلات نمو أكبر، والتوسع في صناعة الغاز يحمل عوائق كبيرة من الحاجة لرأس المال الضخم إلى تقنيات عالية والحاجة لشركاء لهم خبرات كبيرة مما سيحافظ على أسعار الغاز".