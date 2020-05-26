بالفيديو...تركيا تجهز شواطئها لاستقبال السياح

ويبين الفيديو كيف تضع الفرق كراسي ومظلات، وفق مسافة التباعد الاجتماعي في شاطئ "كونيالتي" الشهير على البحر المتوسط.

ويأتي ذلك، مع توجه السلطات نحو تخفيف تدابير مكافحة كورونا، ورفع القيود عن السفر داخليا وخارجيا، شرط مراعاة تدابير الوقاية الصحية.

وستحافظ هذه التحضيرات على مسافة كافية بين السياح في الشواطئ، حيث لا يشكل وجودهم بنفس المكان أي خطر من ناحية تفشي الفيروس.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قد أكد قبل أيام أن تركيا عقدت اجتماعا رباعيا مع كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، واجتماعين مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشأن استئناف الحركة السياحية للقادمين من تلك الدول".