ترامب يدعي أن التصويت عبر البريد سيؤدي إلى "انتخابات مزورة"

ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض اقتراح التصويت في الانتخابات الأولية عبر البريد في الولايات المتحدة خوفًا من أن تكون الانتخابات مزورة.

ويرفض ترامب التصويت عبر البريد على الرغم من أن الولايات استعدت للتصويت بهذه الطريقة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، بحسب ما ذكرت الصحيفة.

This is a matter of national security and integrity. For that reason, instant and priority arrest and prosecution of anyone rigging votes by mail. On the spot prosecution!

Trump claims voting by mail will result in 'rigged election' https://t.co/x623Lfb8J8 via @nypost — Steven Hernandez (@StevenH1234567) May 26, 2020

​وأضافت أنه حتى في الوقت الذي يسعى فيه ترامب إلى تحويل الانتخابات إلى معركة ضارية، فإن مسئولي الانتخابات في عدد من الولايات، بما في ذلك تلك التي يديرها الجمهوريون، ممن يسعون للوصول إلى بديل للتصويت التقليدي كجزء من استعداداتهم للانتخابات المقبلة وسط جائحة تفشي فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب أثار غضب مسؤولي الولايات لاتهامه لهم بالعمل على تزوير الانتخابات وخصوصًا ولاية ميتشغان.

وتفصل الولايات المتحدة الأمريكية أشهر قليلة عن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وخلال تلك الفترة تجري الحملات الانتخابية والتصويت في بعض الولايات لاختيار المرشح النهائي.