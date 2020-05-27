أمريكا تعلن فرض عقوبات على اثنين من علماء البرنامج النووي الإيراني

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على اثنين من مسؤولي البرنامج النووي الإيراني.

واشنطن - سبوتنيك. وكتب بومبيو على حسابه على تويتر "أنا أيضا سأفرض عقوبات على اثنين من مسؤولي البرنامج النووي الإيراني - ماجد أجاي وأمجد سازغار".

وأضاف: "ينبغي على العلماء الإيرانيين الاختيار، بين مواصلة العمل السلمي خارج نطاق انتشار (الأسلحة والمواد النووية ) أو المخاطرة بالتعرض لعقوبات".